蔡英文總統去年輔選前市長涂醒哲時，曾允諾支持嘉義市西區運動中心。（廖素慧攝）

嘉義市爭取蓋西區國民運動中心已久，去年縣市長選舉，蔡英文總統到嘉義市輔選時允諾支持，但至今毫無下文，鄭光宏議員13日質疑蔡英文總統跳票了，市長黃敏惠說，希望蔡總統記得承諾，兌現承諾，包括鐵路高架化當初陳水扁前總統答應全額補助，也跳票了。

鄭光宏說，嘉義市立東區國民運動中心2018年4月啟用以來，有76萬餘人使用，市民期待西區也有國民運動中心，去年11月17日蔡英文總統來嘉義市輔選前市長涂醒哲時，允諾「支持」興建西區運動中心，但今年5月市府送計畫案到教育部體育署，卻被回覆已經沒有國民運動中心的經費，也就是說「蔡英文總統跳票了」，市府要如何因應？

黃敏惠說，西區國民運動中心是嘉義市民很強烈的需求，選舉到了，政治人物會開支票，一定要兌現，人民會檢視，不分藍綠都要被檢視，否則支票黑白開，對民主是傷害，希望蔡總統記得她的承諾，兌現承諾，不能選舉過了，「船過水無痕」，嘉義市會繼續爭取。

黃敏惠說，鐵路高架化工程當初陳水扁當總統的時候，同意台中、台南、嘉義市鐵路地下化改成高架化，中央全額補助經費，台中、嘉義市因此改成高架化，台南沒有，後來台中市鐵高工程獲全額補助，嘉義市鐵高計畫卻要自籌38億多元，這也是中央對嘉義市跳票了。

(中時 )