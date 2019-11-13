台中市目前計有20處市立游泳池正常營運，不過依統計107年計有15處出現營運虧損，虧損金額高達1981多萬元，遭到審計處糾正，市議員李天生13日質詢要求市府運動局檢討改善，提昇營運效益，減少公庫虧損。

李天生說明，出現營運虧損分別是東峰、大雅、梧棲、大里、三德、大肚、烏日、新社、霧峰、東勢、沙鹿、太平、三信、石岡、烏日溫水；其中虧損金額最高的是烏日溫水游泳池，計405萬多元，其次是霧峰體健中心，計270多萬元，排名第三的是東峰游泳池，計250多萬元。

李天生表示，市立游泳池設備老舊，除幾條水道及簡單淋浴設備外，並沒有SPA、烤箱等設施，加上環境不夠明亮乾淨，比不上民間私立游泳池，無法吸引民眾上門。此外，多數市立游泳池沒有溫水，每年只營運幾個月，深秋後就關門，經營不易，同時基於市立游泳池為公益性質，不重視營利，票價便宜，因而虧損連年。

針對市立游泳池虧損，李天生表示，已經遭到審計處糾正，因此要求運動局提出具體做法，擬定改善策略及目標規畫，並考慮採促參或勞務委外方式辦理營運，以減少公庫虧損。

李天生說明，目前台中市29個行政區中，還有5個行政區沒有公立游泳池，分別是清水、外埔、大安、中區及和平，顯然運動資源配置不均，要求運動局設法補救。

李天生同時關切霧峰體健中心營運狀況，他指出，運動局今年補助538萬元委託霧峰公所代管，不過人事費用360萬元，水電費支出約200萬元，再加上建物設備老舊，經常需要維修，根本入不敷出，甚至有承辦人員自掏腰包，先行墊付水電費的情形。

他強調，霧峰體健中心營運困難，長期虧損，備受指責，形同燙手山芋，請問運動局長要如何解決？是增加經費補助？由運動局收回經營？考慮委外經營？提供附近學校使用？甚至決定放棄關門？

(中時 )