國健署最新國民營養健康狀況變遷調查發現，國人六大類食物的攝取上，蔬菜、水果、乳品是攝取量最不足的項目。其中的蔬菜，僅45歲以上女性達標，水果僅45-64歲女性達標，乳品則是男女所有年齡層都沒達標。

六大類食物分為五穀根莖類、豆魚肉蛋類、奶類、油脂與堅果種子類、蔬菜類及水果類。國健署今年7月公布2013至2016年國民營養健康狀況變遷調查，發現六大類食物中，偏移建議標準最嚴重的是蔬果及乳品。

以成年女性為例，每日應攝取3至4份蔬菜，成年男性則需攝取3至5份蔬菜，但國健署調查發現，僅45歲以上女性符合或接近建議量，其他族群均嚴重偏離；水果方面，成年女性每日應攝取2份，男性則是2至3.5份，但僅45-64歲女性達標；在乳品的攝取上，成年男女均需攝取1.5份，但所有年齡層每日都攝取不到1份乳品，沒達標的人數最多。

國健署社區健康組科長、營養師秦義華表示，許多長輩都認為飯是一餐中需要攝取最多的食物，其他配菜則「有吃就好」。年輕族群則多外食，常常一碗麵就解決一餐，青菜量少的驚人，而早餐的奶茶，也常被誤解為乳品的一種，顯示國人對營養均衡缺乏概念。

事實上，攝取健康的飲食只需要記住6口訣：1.每天早晚一杯奶、2.每餐水果拳頭大、3.菜比水果多一點、4.飯跟蔬菜一樣多、5.豆魚蛋肉一掌心、6.堅果種子一茶匙。每天用餐前看一下拳頭，即可瞭解這餐要攝取的份量，落實均衡飲食的目標。

(中時 )