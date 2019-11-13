國民健康署今（13）日表示，先前公布「我的餐盤」圖像，將每日應攝取的六大類食物：全穀雜糧、豆魚蛋肉、蔬菜、水果、乳品與堅果種子以圖像呈現，並設計6句簡易口訣「每天早晚一杯奶、每餐水果拳頭大、菜比水果多一點、飯跟蔬菜一樣多、豆魚蛋肉一掌心、堅果種子一茶匙」，希望讓民眾利用拳頭、掌心即可暸解每餐六大類食物要吃的量。

國健署說，為了更加融入民眾生活，國民健康署推出「我的餐盤」口訣歌，並舉辦「口訣歌一起唱」的活動，讓民眾唱中學，加深對「我的餐盤」口訣的印象，進而落實均衡飲食的目標。

依據國民健康署107年施政知曉度、滿意度調查，知道政府推出「我的餐盤」圖像的民眾中，有高達87%同意「我的餐盤」圖像搭配口訣更容易讓民眾落實均衡飲食。

共餐據點的吳奶奶表示，以前吃飯都覺得只有菜、肉跟飯，自從知道「我的餐盤」後才發現，原來還需要注意每天喝牛奶、每餐適量攝取水果以及不該把堅果種子當零食吃。

另外陳爺爺也說，以前飯都吃一大碗，青菜如果不喜歡吃就不吃，現在吃飯時都會不自覺地看著拳頭，提醒著自己飯只能吃的比拳頭大一些，但青菜要吃到跟飯一樣多，牙口不好的陳爺爺也不忘叫老伴把青菜剁碎些，較好入口，輕鬆達到青菜的建議量。

社區營養推廣中心的營養師表示，過往教導民眾如何達到均衡飲食，需要從各類別食物建議的份量及重量教起，耗時且不易瞭解，現在用「我的餐盤」口訣，民眾用自己的拳頭及掌心即可掌握自己每類食物的攝取量，簡單易懂，容易執行，是個很好的衛教工具。

國民健康署王英偉署長表示，「我的餐盤」圖像是個均衡飲食概念，運用口訣可以讓民眾日常生活中的任何容器都是「我的餐盤」，現在設計了口訣歌曲和MV，利用輕快的節奏及簡單的旋律，搭配手部動作及可愛動畫，即便是長者或學童都可以輕鬆跟著唱跳，除了提醒自己要吃的均衡，更可伸展筋骨，達到一兼二顧的效果。

為了讓大家能牢記我的餐盤口訣，國民健康署同時啟動「『餐盤好聲音』口訣歌一起唱」的活動，不管是自己一個人或是邀請同學、親友或據點夥伴們，拍下跟著口訣歌一起唱的影片，也可以發揮創意改編歌曲，上傳到指定活動頁面，就有機會獲得豐富好禮哦!活動從即日起至12月31日為止，歡迎民眾共同響應，詳情請見國健署官網。

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