義大利威尼斯昨天遭遇半個多世紀以來最高漲潮水位，淹沒聖馬可廣場（St. Mark's Square）的大水還因強勁風勢掀起波浪，促使遊客涉水穿越街道尋找避難之處。

法新社報導，潮汐監測中心表示，今年潮水漲得異常劇烈，當水位最高來到1.87公尺，洪水警報響徹這個素以運河聞名於世的城市。

威尼斯市長布魯納羅（Luigi Brugnaro）推文說：「我們正面臨水位異常的滿潮，所有人都須動員來因應這個緊急狀況。」

威尼斯1923年開始記錄以來，僅1966年出現過比昨天還高的水位，當年最高水位來到1.94公尺。

布魯納羅推文表示：「這將是一個漫長的夜晚。」他指出，當潮水開始退卻，幾小時前的恐懼也將一掃而空，取而代之的是水患災害的評估。

聖馬可廣場是威尼斯地勢最低的地點之一，特別容易被漲潮影響。

聖馬可大教堂（St. Mark's Basilica）的門庭被水淹沒，官方計劃徹夜守著這棟建築。

威尼斯並非唯一「水都」。強勁的暴雨昨天橫掃義大利各地，南部地區也受到重創。

(中央社)