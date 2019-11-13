印尼北蘇門答臘警署 疑遭自殺炸彈攻擊 13:222019/11/13 中央社 中央社 Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 字級設定：小中大特 印尼北蘇門答臘省（North Sumatra）警方發言人今天說，發生在首府棉蘭（Medan）警署總部外的爆炸案，疑為自殺炸彈。 路透社報導，警方發言人阿特瑪加（Tatan Dirsan Atmaja）接受電話訪問時說，爆炸案發生在當地時間上午8時40分，疑為自殺炸彈客的人在攻擊中喪命，有些警察因爆炸而負傷。 幾家印尼電視頻道拍到群眾匆忙跑出警署總部周邊建物的畫面。 (中央社) #自殺炸彈 #自殺 #警署 #印尼 #發言人 也許您會感興趣 推薦閱讀 國際熱門新聞 川普撿槍！竊美300億新科技 陸科學家認罪了 - 國際 頭破血流！誤認是陸客 日男慘遭港抗議群眾毆打 - 國際 愈看愈有趣！英女王超愛凱特 - 國際 睡一半充電手機爆炸 他被當場燒死 - 國際 反送中示威壓力大 傳港本周將出動特警 - 國際 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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