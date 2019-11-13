印尼北蘇門答臘省（North Sumatra）警方發言人今天說，發生在首府棉蘭（Medan）警署總部外的爆炸案，疑為自殺炸彈。

路透社報導，警方發言人阿特瑪加（Tatan Dirsan Atmaja）接受電話訪問時說，爆炸案發生在當地時間上午8時40分，疑為自殺炸彈客的人在攻擊中喪命，有些警察因爆炸而負傷。

幾家印尼電視頻道拍到群眾匆忙跑出警署總部周邊建物的畫面。

(中央社)