26歲日本女星剛力彩芽去年高調認戀身家約800億台幣、大她17歲的購物網社長前澤友作，女方因炫富行徑一度挨批。前澤友作今年9月以4007億日幣（約1154億台幣）將網站賣給日本雅虎，昨(12日)媒體報導剛力彩芽和前澤友作分手，女方所屬事務所今承認此事，表示剛力彩芽之後想專注演藝事業，為雙方的工作計畫考慮後，決定和平分手。

外型清新的剛力彩芽去年爆出交往前澤友作，女方在網上曬出搭私人飛機赴俄羅斯觀賞世足賽影音，遭網友批評炫富，剛力彩芽便刪光文章謝罪。去年9月剛力彩芽一度傳出因情傷爆瘦，不久兩人又同框出席時尚活動，以行動證實未情變。

而前澤友作今年初就傳出公司營運出問題，使他不得不出清名畫換錢脫困，9月前澤友作賣出創建的「ZOZOTOWN」，流淚宣布辭去社長職位並交出經營權，被問到2023年是否還要登月球？前澤友作友人、「Softbank」會長孫正義透露：「他之後會接受訓練，還會跟女友一起去，很令人羨慕」，至於結婚計畫，前澤友作不回應。

昨日本媒體報導，前澤友作和剛力彩芽分手，女方事務所第一時間以私事為由，拒絕回應，今承認已分開，主因是女方想要重新投入演員工作，而剛建立新公司的前澤友作也處在事業的重要時期，所以決定各自努力，而知情人對此十分震驚，透露上月24日還看到兩人一同現身席ZOZO舉辦的高爾夫球比賽，難以置信才過半個月就傳來震驚消息。

(中時電子報)