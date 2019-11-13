宋楚瑜又要選總統 國民黨籲勿暗助蔡連任 13:172019/11/13 中時 趙婉淳 、黃福其 Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 國民黨中央。（趙婉淳攝） Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 字級設定：小中大特 親民黨主席宋楚瑜今天正式宣布投入2020總統大選，國民黨表示，理解宋主席為拉抬黨籍立委而出馬的心情，但也請宋主席思量當選機率，此舉是否有暗助蔡英文總統連任之虞？ 國民黨提醒，當前全民共識是下架無能、傲慢、濫權、酬庸的蔡政府，直指宋楚瑜曾任前總統蔣經國的英文祕書，自詡為蔣經國追隨者，若以小私害大公，讓蔡英文連任，百年後如何見蔣經國？ 因此，國民黨深切企盼，宋主席著眼大局，大家一起整合最大力量，達成下架蔡政府和民進黨的目標，以確保中華民國永續發展。 (中時 ) #國民黨 #宋楚瑜 #連任 #蔣經國 #2020大選 也許您會感興趣 推薦閱讀 豪宅案打韓？他曝：民進黨根本看不起韓國瑜 09:332019/11/09 政治 宋楚瑜參選拉走誰的票？ 結果驚呆了 21:112019/11/09 政治 國民黨最大危機 洛杉基：內部長綠黴 09:512019/11/10 政治 又一個被動！名嘴大笑酸吳：有智慧 08:132019/11/11 政治 宋楚瑜要背叛宋楚瑜嗎？ 04:102019/11/12 時論廣場 吳敦義，別擠了 04:102019/11/12 時論廣場 逼宮吳敦義 百萬韓粉下一步驚死人！ 09:292019/11/12 政治 《短評》是國民黨的不分區還是吳敦義的不分區？ 00:382019/11/13 政治 做了太多錯誤選擇...他點出國民黨苦戰主因 08:132019/11/13 政治 國民黨不分區這位引公憤 網：2成票飛了 08:142019/11/13 政治 政治熱門新聞 國民黨不分區立委最新名單曝光！ - 政治 才貌雙全！張善政太太驚人背景曝光 - 政治 不分區排序從8變10 吳敦義抱支持者痛哭 - 政治 韓與他驚天一抱 網：民調將漲10％ - 政治 看小英雲林拜廟空拍影片 網笑：好熱鬧喔! - 政治 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
發表意見
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。