親民黨主席宋楚瑜今天正式宣布投入2020總統大選，國民黨表示，理解宋主席為拉抬黨籍立委而出馬的心情，但也請宋主席思量當選機率，此舉是否有暗助蔡英文總統連任之虞？

國民黨提醒，當前全民共識是下架無能、傲慢、濫權、酬庸的蔡政府，直指宋楚瑜曾任前總統蔣經國的英文祕書，自詡為蔣經國追隨者，若以小私害大公，讓蔡英文連任，百年後如何見蔣經國？

因此，國民黨深切企盼，宋主席著眼大局，大家一起整合最大力量，達成下架蔡政府和民進黨的目標，以確保中華民國永續發展。

(中時 )