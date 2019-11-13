行政院農業委員會農業試驗所利用近紅外光光譜儀開發非破壞性作物逆境監測系統，已成功應用在溫室小果番茄缺水逆境的預測，判別準確率可達90％以上。未來將繼續建立不同作物與不同逆境情境的預測模式，以協助設施栽培者早期發現作物遭逢逆境，及早進行溫室環境條件調整，降低生產損失。

溫室設施栽培者主要是依據過去栽培經驗和作物狀態，來進行溫室環境參數設定，調整風扇、水牆、遮陰等硬體設備，鮮少以作物當下生理狀況為調整依據。為協助設施栽培者及早發現作物遭逢逆境，便於即時採取適當管理對策。 過往溫室栽培管理之環境參數設定，皆依據栽培者主觀經驗以及現場觀察作物外觀，以調整風扇、水牆、遮陰等硬體設備，很少以作物當下栽培環境下之生理狀況為依據，進行作物生長環境條件(溫度、濕度與日照等)調整，致使可能因為無效調整，導致人力、電力等成本浪費。當作物遭逢逆境，將自身啟動生理改變以降低逆境對於本身的危害，而此生理改變所造成之內在與外觀變化皆可反應於光譜數據資料。

利用近紅外光光譜儀分別收集作物於正常生理狀況與遭逢逆境下的葉表反射光譜數據，透過統計分析判別作物是否處於逆境的生理狀態，所建立之逆境預測模型，可作為作物逆境監測系統的判定依據。使用近紅外光光譜儀另一優點為，資料收集過程屬於非破壞性，資料獲取亦相當迅速，可整併於溫室環境監測與自動化控制系統。

農試所表示，以溫室小果番茄玉女及台南亞蔬19號為例，於缺水逆境下，使用近紅外光光譜儀收集番茄葉表反射光譜，分別採用兩種統計模型進行光譜資料最佳化，結果顯示所建立的預測模型可正確判斷小果番茄處於缺水逆境下之比率達90％以上。未來將持續開發不同作物與不同逆境情境的應用，以協助栽培者早期發現作物遭逢逆境，配合適當管理決策，提升生產穩定性，增加農民收益。

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