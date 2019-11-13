天氣不熱也沒電，13日上午民眾通報松菸文創大樓停電，經過清查後，發現鄰近地區還有1.5萬戶也同樣停電，雖然短時間停電對當地區民影響不大，但對於松菸文創大樓內的公司，損失相當嚴重，尤其是來不及存檔的狀況，讓上午工作心血都放水流。

台電表示，上午11時42分因台北市基信配電變電所發生供電設備故障，造成台北市松山路、虎林街、永吉路、忠孝東路五段、基隆路一段、市府路、松仁路及信義路一帶共15107戶停電。經台電轉供後，所有用戶已於11時44分全數復電。

(工商 )