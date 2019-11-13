變電所出包！松菸文創大樓及1.5萬戶停電 13:362019/11/13 工商 馮建棨 Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 13日上午民眾通報松菸文創大樓停電，經過清查後，發現鄰近地區還有1.5萬戶也同樣停電。(資料照/郭吉銓攝) Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 字級設定：小中大特 天氣不熱也沒電，13日上午民眾通報松菸文創大樓停電，經過清查後，發現鄰近地區還有1.5萬戶也同樣停電，雖然短時間停電對當地區民影響不大，但對於松菸文創大樓內的公司，損失相當嚴重，尤其是來不及存檔的狀況，讓上午工作心血都放水流。 台電表示，上午11時42分因台北市基信配電變電所發生供電設備故障，造成台北市松山路、虎林街、永吉路、忠孝東路五段、基隆路一段、市府路、松仁路及信義路一帶共15107戶停電。經台電轉供後，所有用戶已於11時44分全數復電。 (工商 ) #停電 #大樓 #文創 #松菸文創 #松菸 也許您會感興趣 推薦閱讀 台青看26條 更利文創、青創登陸 04:092019/11/09 焦點新聞 《上新了,故宮》帶你穿越時空 04:092019/11/09 話題觀察 穿上百年歷史 故宮睡衣秒殺 04:092019/11/09 話題觀察 李永萍舉辦汐止創藝市集 盼未來能常態舉辦 19:202019/11/09 政治 新商家進駐 盼翻轉中興文創 04:102019/11/10 地方新聞 千越大樓都更案 一變再變 04:102019/11/11 地方新聞 《業績-文創》寬宏Q3 EPS登高，前3季7.45元 17:052019/11/11 財經 《業績-文創》網龍、藍新挹注，智冠Q3獲利年增翻倍 08:012019/11/12 財經 長虹建設砸8.25億元 插旗林口住商土地 14:102019/11/12 財經 《業績-文創》遊戲橘子Q3每股盈餘1.84元 08:192019/11/13 財經 生活熱門新聞 千萬別這樣充電！恐殺光電池壽命 - 生活 好市多這一幕 她傻眼嘆看透人性… - 生活 葉匡時為這事大讚小英 但下句話…眾卻笑翻 - 生活 「肛交說」惹議 學者批教育部搞不清楚狀況 - 生活 - 旺報 逛淡水見裸背妹！狂露大奶酥 真面目曝光 - 生活 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
發表意見
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。