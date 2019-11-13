林姓台籍犯嫌日前到香港，假扮顧客進入尖沙咀麼地道一家鐘錶行，拿空氣槍威脅店員，搶走價值99萬港幣兩只手錶逃逸（約合新台幣388萬元），林嫌犯案後馬上到機場搭機返回台灣，被稱為有如「台版陳同佳」，從香港犯案跑回台灣，台中地檢署主動偵辦後，12日指揮台中警方與刑事局中部打擊犯罪中心，發現林嫌藏身在一處學生套房，林嫌雖體格強壯「漢草好」，難逃檢警將30歲林姓嫌犯逮捕到案。

台中地方檢察署指揮台中市警方與刑事局中打查獲林姓男子涉嫌至香港等境外多個國家，強盜精品鐘錶店。

警方調查，林嫌前往大陸、東亞及東南亞等地區精品鐘錶行，持槍搶劫名錶，得手名錶每件均逾新台幣330萬元以上，初步統計，得手的金額總計已達1165萬餘元。

林嫌藏身在台中市一度學生套房，以學生商圈少被注意，掩人耳目，但檢警早就布線落網，一舉逮捕林嫌，還起出平板、手機、BMW跑車、保險箱、大批現金等扣案物品，林嫌持槍犯案的手法遍及多個國家，警方正循線清查其他涉案情況。

(中時 )