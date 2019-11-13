在野黨狂批蔡政撒千億，但民調領先的蔡英文總統持續外交內政撒幣不手軟，蔡總統今天宣布明年租金補貼擴大辦理，每年6萬戶擴大至12萬戶並放寬申請門檻，單身、雙薪族都有機會，北市人均月收入4.2萬元皆可申請，預估將再花國庫28億元。

在野批評政策買票，部分為反對而反對，但部分言之成理。像是許多民眾領了卻不用的消費券，使用率僅約3成左右，但蔡政府執意加碼再發400萬張，多花2億元。而為青年婚育等經濟較弱勢設計的單身婚育租金補助，今年同樣規劃了2萬4000戶，也僅有1萬多戶申請，剩下近萬戶名額。明明補貼的名額用不完，明年還要再擴大辦理、並放寬門檻，未見替國庫省錢的考量，

蔡總統所謂擴大舉辦，是租金補貼規劃從每年6萬戶擴大至12萬戶，而且會放寬所得標準、設籍要求、申請時間等規定，讓不論單身、雙薪或有小孩的家庭都能減輕租屋負擔。

內政部表示，現行的租金補貼每年編列約6萬戶的預算，主要照顧中低收入的弱勢家庭，單身者則要滿40歲；但很多剛出社會的上班族薪水不高，在都會區租屋負擔重，卻無法接受任何補助。因此，新的租金補貼方案正規劃將名額加倍，預計擴大到12萬戶，資格會納入20至40歲的單身青年，並且適度放寬所得標準，從原本的最低生活費1.5倍放寬到2.5倍。

內政部舉例，以衛福部公布的今年度最低生活費標準計算，台北市最低生活費的1.5倍是每人每月2萬5507元，放寬到2.5倍則是4萬2512元，這樣一般上班族，不論是單身、雙薪或有小孩的家庭都有機會申請到，也不會補貼到收入較高的族群。

內政部原先規劃的6萬戶租金補貼預算約28億元，這次加碼擴大，預計明年將再增28億元預算。

(中時 )