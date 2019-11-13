在台北市政府擔任副發言人的「學姐」黃瀞瑩昨（12）日爆出與電視台男記者傳出戀情，而這名男記者又疑似和前女友同居並未分手，讓身旁友人看不下去，爆料該男與前女友交往期間，就曾多次熱線學姐被正宮抓包，直呼學姐戀上的新男友可能是個劈腿男，讓她慘淪第三者。對此，命理老師毛衣依照學姐八字看感情，發現她有爛桃花。

命理老師毛衣（左）針對學姐八字去看感情，發現她有遇到爛桃花的跡象。（圖／毛衣老師提供、翻攝自黃瀞瑩臉書）

毛衣老師表示，黃瀞瑩今年下半年走正官加上偏財，所以會遇到新戀情會不顧一切，且開心放縱，八字裡面可以看的到。至於她是不是第三者？本身學姐身強帶比劫，她喜歡的人事物都非常被容易被人搶奪，由如命中帶了小偷強盜一樣，喜歡的東西只要太高調，鋒芒畢露就很容易惹上不容易對付的競爭者，甚至被搶奪失去摯愛，猶如這次與劉姓記者的戀情，過於高調當街瘋狂擁吻，就會惹事生非。

「學姐」黃瀞瑩（左）。（資料照／北市觀傳局提供）

而明年庚子年，學姐走正財碰劫財，地支又是七殺，劫財就是代表失去想要的東西，七殺對女性而言就是爛桃花，就如同狗仔拍到的一樣，非常有可能學姐在不知情的狀況下當了第三者，還是建議學姐，由於明年流年對她而言不是太有利，謹慎做決定。這只要愛了都要低調才容易成局，建議做奇門遁甲合住劫財，才會比較順利。

(中時電子報)