我向美採購的66架F-16V戰機，編列特別預算2472億3883萬元，經朝野審查，最後刪除1000千萬元，科目自調，全案通過。

根據國防部報告內容，F-16V案發價書採購項目（計2,467億2,000萬元）：

（一）F-16V（BLK70）型戰機66架、航電系統及發動機等主要裝備與新增功能（如紅外線搜索追蹤系統及第二代數位飛操電腦）等，計需1,693億4,916萬8千元。

（二）支援作戰裝備、模擬機、遙測裝置等，計需9億59萬4千元。

（三）作戰系統整合相關品項，計需7億974萬4千元。

（四）備份件、支援裝備、手工具、試驗裝備等後勤裝備，計需221億8,693萬2千元。

（五）電戰、無線電、敵我識別、鏈路系統等通資電裝備，計需240億466萬5千元。

（六）各項技術支援、訓練及相關服務費用，計需295億6,889萬7千元。

(中時 )