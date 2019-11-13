蕭薔展露姣好身段。珍世美學慈善基金會提供

蕭薔性感依舊。珍世美學慈善基金會提供

蕭薔爆乳十分誘人。珍世美學慈善基金會提供

蕭薔持續做公益。珍世美學慈善基金會提供

蕭薔從1999年發行慈善年曆，至今已邁入第20個年頭，被問到每年都要有不同的主题，會不會很傷神？蕭蔷笑說：「一切都是上天最好的安排!，每年到拍攝年曆時節，靈感自然就會湧現，也會有許多朋友的參與與協助，感謝大家可以讓愛心延續這麼多年。」

為了符合「珍世晶綺」的耀眼璀璨，蕭薔特地穿著由義大利手工縫製而成的水晶禮服。無數水晶花朵，在攝影棚的燈光下宛如天上星辰般閃爍，全身肌膚曲線若隱若現非常誘人，身邊友人忍不住說：「 誠意看得到啦。」

蕭薔表示：「由於鴿王式需要的深度後彎，對於習慣駝背的我來説是有難度的。 但鴿王式所呈现的王者之風 ，卻最是庚子年的精神所在。於是就告訴自己，每天進步一點點，再努力一點點，我的鴿王會飛起來的，一定会在2020無垠的天空裡展翅翱翔。」

2020庚子金鼠年，寓意著金晶耀眼、自信與勇氣。 2020「珍世晶綺」由大師林炳存主導，風格呈現驚喜、希望與純金般的光彩，封面 「珍世晶綺」 更由蕭薔自己親筆提字。蕭蔷自母親生病後，每天晨起抄經迴向母親，2015年母親離世，迄今沒間斷。除了抒發對母親的思念，更體會書寫之間心性與筆的溫度。蕭薔很喜歡星雲大師的 一句話：「不要看我的字，看我的心，因為我自許心要比字好。」

1999年在母親的鼓勵下發行第1本慈善年曆，2014年成立「珍世美學慈善基金會」，被問到投入公益20多年的原因，以及期望看到社會有何種改變？蕭蔷淡淡地說：「期望愛心的傳承，我只是其中的一個因子，為社會貢獻些許的力量，希望平凡的愛心也能生根滋芽 。」

此外，英國《Daily Mail每日郵報》日前以大篇幅稱許蕭薔的凍齡之美，震撼數百萬人。蕭薔也決定寄上年曆給《每日郵報》總社，並附上英文信致謝，同時希望與該社分享慈善年曆邁入20週年的喜悦。捐款499元至珍世美學慈善基金會者，可獲1本2020 珍世晶綺慈善年曆。line官方ID. @perfect- world

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