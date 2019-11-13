交通大學和德國後劇場聯合製作的六燃國際互動劇場，15、16及17日3晚在「原日本海軍第六燃料廠新竹支廠」的大廣場，推出《原諒．遺忘》和《無／非 紀念碑》兩劇世界首演，以深厚的人文省思，智慧科技融合劇場表演，進行對人的關懷和歷史的探究。

新竹六燃大煙囪廠房基地為原日本海軍第六燃料廠的部份工業建築遺構，1943年興建是日本在台灣建置的重要燃料工廠。二戰結束後逐漸成為「樓中屋」眷村聚落，大型廠房住著日常居民，有超過一甲子的眷村故事。

交大指出，劇場作品演繹曾在六燃發生的生命故事，除與「原日本海軍第六燃料廠 」所有相關的人事物致意外，也折射出這段關於台灣的殖民二戰史。

德國後劇場的2位藝術總監擔任《無／非 紀念碑》的導演與劇本工作。交大校友王怡婷、黃法宓則投入《原諒．遺忘》的導演與編劇，並號召交大資工系林一平、音樂所董昭民、建築所凌天3位教授及劇場知名演員，透過藝術跨域合作，投入再造歷史現場的行動。

(中時 )