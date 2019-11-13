國民黨總統參選人韓國瑜的夫人李佳芬日前批現在的教育國小三年級教「肛交」、六年級教「性高潮」，教育部長潘文忠則反批現行小學教科書中沒有這些內容，對於公眾人物不查證就轉述，他要表達最沉痛抗議。對此，韓國瑜競辦副執行長孫大千直言，真的是「史上最好笑的政客」。

孫大千在臉書指出，李佳芬的發言是在質疑，為什麼課綱或是教材中沒有的誇張內容，有一些老師可以在課堂上講授？教育部長居然是拿出現行中、小學教科書來翻閱，表示沒有這些內容，孫轟潘根本「牛頭不對馬嘴」。此外，孫大千質疑，明明一堆新聞針對部分老師在教授性平教育的偏差內容進行報導，甚至家長會也公開抗議，潘文忠竟硬拗，批評李佳芬「在公開場合傳遞來源不明的資訊」和「惡意污衊了第一線性平教育工作者」。他轟這根本是「睜著眼說瞎話」。

此外，韓國瑜形容「蔡賴配」如同「武大郎跟潘金蓮蓋著一條棉被，兩個人無法齊心」，孫大千認為，這是用普羅大眾耳熟能詳的故事來比喻蔡賴兩人，彼此各有想法，無法團結。民進黨的民代居然也可以扭曲抹黑為「嚴重歧視女性」。這根本就是「欲加之罪，何患無辭」。

孫大千砲轟，有這樣的部長和民代，難怪台灣民眾對於國家的未來充滿憂慮。與其把韓國瑜送性平會，這群活寶們不如考慮去報名國語日報社的「國語加強班」吧！

(中時電子報)