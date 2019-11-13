國民黨彰化縣黨部13日舉辦「瑜你同行」彰化縣民服社、志工團挺韓後援會成立大會，前台北縣長周錫瑋、彰化縣議長都到場授旗、授證，現場旗海飄揚，高呼韓國瑜凍選，周錫瑋表示，這場選舉拚的是人心，不是鈔票，民進黨一直開支票，花的都是是「咱的錢」替自己助選，謝典林呼籲為了下一代，政黨要正常替換，互相拉票，替韓國瑜拚過關。
周錫瑋表示，這次選舉拚的是人心，不是拚鈔票，民進黨一直來開支票，花的是咱的錢，替自己助選，隨便講一下，過去新南向政策1000多億、前瞻計畫8000多億，風力發點2兆，高鐵延伸500多億，知不知道彰化縣一年預算才多少錢？彰化人自己要爭氣，每次到彰化，彰化明明彰化就有百萬人口，有好的土地和人才和資源，可惜缺乏規劃，一定要支持王惠美縣長讓精密機械園區做得成，要選出自己的立委，才有又聲音。並強調柯呈枋、謝衣鳳是人才。
謝典林表示，雖然民調落後，但支持韓國瑜造勢場合的熱情和宣染力是民調所無法呈現，有人說韓國瑜黑白講話，但很多片段都是沒完整呈現，被故意抹黑，學貸免息、遊學政策，對孩子眼界開闊都很好，韓國瑜有很好的願景很好，為了台灣安全、中華民國打拚，一定要幫忙拉票。
謝典林表示，拉票遇到反駁一定要反問民進黨這4年蔡英文到底好的哪裡？民眾憤慨是因為生活已經過不下去，餐廳生意不好，代表景氣很差，為了下一代打拚，作不好就要替換，韓國瑜實實在在，在高雄清水溝，把路修平，這是執政者最應該做到的，也是民眾最需要，一次5票、10票拉，就過關了，社群媒體也要多分享。要靠群眾、基層的力量打贏這次選舉。
(中時 )
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