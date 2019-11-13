前台北縣長周錫瑋到國民黨彰化縣黨部呼籲票投韓國瑜和國民黨立委參選人。（吳敏菁攝）

彰化縣長謝典林呼籲替韓國瑜拉票。（吳敏菁攝）

國民黨彰化縣黨部13日舉辦「瑜你同行」彰化縣民服社、志工團挺韓後援會成立大會，參與熱烈。（吳敏菁攝）

國民黨彰化縣黨部13日舉辦「瑜你同行」彰化縣民服社、志工團挺韓後援會成立大會，參與熱烈。（吳敏菁攝）

國民黨彰化縣黨部13日舉辦「瑜你同行」彰化縣民服社、志工團挺韓後援會成立大會，前台北縣長周錫瑋、彰化縣議長都到場授旗、授證，現場旗海飄揚，高呼韓國瑜凍選，周錫瑋表示，這場選舉拚的是人心，不是鈔票，民進黨一直開支票，花的都是是「咱的錢」替自己助選，謝典林呼籲為了下一代，政黨要正常替換，互相拉票，替韓國瑜拚過關。

周錫瑋表示，這次選舉拚的是人心，不是拚鈔票，民進黨一直來開支票，花的是咱的錢，替自己助選，隨便講一下，過去新南向政策1000多億、前瞻計畫8000多億，風力發點2兆，高鐵延伸500多億，知不知道彰化縣一年預算才多少錢？彰化人自己要爭氣，每次到彰化，彰化明明彰化就有百萬人口，有好的土地和人才和資源，可惜缺乏規劃，一定要支持王惠美縣長讓精密機械園區做得成，要選出自己的立委，才有又聲音。並強調柯呈枋、謝衣鳳是人才。

謝典林表示，雖然民調落後，但支持韓國瑜造勢場合的熱情和宣染力是民調所無法呈現，有人說韓國瑜黑白講話，但很多片段都是沒完整呈現，被故意抹黑，學貸免息、遊學政策，對孩子眼界開闊都很好，韓國瑜有很好的願景很好，為了台灣安全、中華民國打拚，一定要幫忙拉票。

謝典林表示，拉票遇到反駁一定要反問民進黨這4年蔡英文到底好的哪裡？民眾憤慨是因為生活已經過不下去，餐廳生意不好，代表景氣很差，為了下一代打拚，作不好就要替換，韓國瑜實實在在，在高雄清水溝，把路修平，這是執政者最應該做到的，也是民眾最需要，一次5票、10票拉，就過關了，社群媒體也要多分享。要靠群眾、基層的力量打贏這次選舉。

(中時 )