上個月底，台中市政府教育局、中華民國全國家長協會共同舉辦「台中市校園品格標語聯合揭牌」，市長盧秀燕更在會場上公開宣示，禮義廉恥不能忘！市議員鄭功進卻發現，光是一句禮義廉恥，至少就有三種以上的解釋標準，台中市號召50所學校共同舉辦「禮義廉恥」聯合掛牌行動，容易走向傳統標語式口號治校的回頭路，每年花費市庫近兩百萬，在學生身上，卻只辦極小眾的公益行動競賽及誠信品格英語朗讀比賽，根本搞錯方向。

鄭功進指出，全台中市國小學生數超過15萬人，舉辦誠信品格英語朗讀比賽讀本卻只發300本，等於每1000人只有不到兩個人，有機會拿到這本彌足珍貴的誠信品格小學堂，品德教育應該是從日常生活中的處世態度做起，應該透過普遍性的推廣與鼓勵，更應該思考對小學生的可親近性，舉辦英語朗讀比賽救品德，根本就是緣木求魚。

鄭功進表示，自己並不排斥中華文化傳統中有關禮義廉恥等中心德目，但不應將其視為萬靈丹，必須理性務實的推動品德教育，才有可能真正端正社會風氣。全台中市有超過２３０所公私立國小，僅有３２校有懸掛禮義廉恥的品德標語，教育部既然已開放各校可依各校特色自訂校訓，重點是怎麼做，而不是怎麼貼。

鄭功進重申，品德教育應從日常生活點滴做起，就像台中市明明就有受到美國富比士亞洲慈善英雄榜表揚的趙文正，但多數人恐怕都只記得陳樹菊，他相信，比起品德教育的英語讀本，趙文正的事蹟，才更是品德教育應該選用的教材與推廣，也可透過行動劇、話劇及各種繪本的形式，讓全台中市的小朋友認識他的故事。

教育局長楊振昇強調，品德教育需要透過多元管道同步實施，張貼品德標語為實施方式之一，當代學生處於多於充斥的年代，透過品德標語的張貼，有助於時時刻刻提醒學生普世價值，進而提升學生涵養。

(中時 )