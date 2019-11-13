時代力量立委黃國昌放棄區域立委連任，確定納入時力不分區第4名，遭質疑皇是為了2022台北市長選舉準備，對此，黃國昌今受訪僅表示，現在談這些還太早，現在最重要的工作是把好的團隊送進立法院，幫台灣人民打造真正實現公平正義的戰鬥團隊，對於如果以不分區續留立法院是否做好做滿，黃則不願表態。

黃國昌曾表態不會納入時力不分區，但時力昨公布不分區立委名單，黃國昌名列第4名，外界認為黃言行前後不一，自打嘴巴，黃國昌說，他確實說過要不要留在立法院或從政猶豫非常久，如果對方這樣詮釋，他願意虛心接受。

對於後來決定列入不分區，爭取續留立法院的機會，黃國昌解釋，主要有2個原因，主要是一些找來新加入的夥伴，希望他可以留下來，一起並肩作戰，不要離開，另方面是時力有非常多年輕人這段時間一直找他，他希望可以帶給他們支持與鼓勵，讓好不容易匯集起來的力量，不會因外界干擾散掉。

(中時 )