行政院副院長陳其邁13日在彰化市長林世賢、立委黃秀芳、彰化縣民進黨部主委邱建富等陪同下，到彰化參觀反毒行動博物館。（吳敏菁攝）

行政院副院長陳其邁上午到彰化參觀反毒行動博物館，針對媒體問及近來肛交、潘金蓮等大膽形容都講出來，是否要政治「掃黃」，陳其邁強調總統參選人最高規格的選舉，講話還有點格調，對於韓國瑜表示有5個核彈要抹黑，則表示，這應該是宋楚瑜宣布要參選，並抨擊過去興票案、宇昌案都是國民黨炮製，不要把過去國民黨做的抹黑民進黨。

陳其邁今天上午在在彰化市長林世賢、立委黃秀芳、彰化縣民進黨部主委邱建富等陪同下，到彰化參觀反毒行動博物館，參觀行動博物館，指出毒品是萬惡之首，行政院長蘇貞昌上任後，推動安居緝毒專案，今年1至8月查獲毒品6100多公斤，展現政府反毒決心，2017年預算18億到今年達到33億元，增加1倍多，未來不管預算跟法案，不只是行政部門跟我們檢察治安機關的責任，未來相關修法在國會也非常重要，黃秀芳過去都非常支持，也希望藉由我們行動博物館相關資料巡迴，強化宣導、深入社區。

至於每媒體提及問及總統蔡英文和賴清德沒有同心等，陳其邁表示，參選人在參與競選的過程裡面，應該要有格調，一連串失言也好或發言，都用一些粗俗語言，覺得不太好，期待是場政策的競爭，參選人彼此品質的競爭，選舉假如說用很多低俗的，不方便在這裡公開講，就是覺得不太好。

針對媒體問及李佳芬之前說肛交、或是教育部分出問題？陳其邁表示，教育部長都把所有的教科書全部都攤開，讓大家檢視，就沒有那些內容，講這些話是惡意抹黑，不實的言論，這樣不太好，強調選舉君子之爭，抹黑或不實訊息譁眾取寵，製造不必要紛擾，真的沒有必要。

韓國瑜他公布副手張善政之後，表示後面還有5個核彈陸續要抹黑他，陳其邁表示，這應該是今天宋楚瑜先生也宣布要參選，宋楚瑜先生之前的興票案就是國民黨炮製的，蔡英文總統的宇昌案也是國民黨炮製的，還大剌剌出示資料給媒體操作，國民黨自己過去是慣犯，大家都知道國民黨過去做了哪些事情。

(中時 )