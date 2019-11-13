美國總統川普一再指責大陸竊取美國科技又有新例！美國司法部表示，大陸科學家譚鴻進（Hongjin Tan，譯音）12日認罪，承認從他任職的美國石油公司「Phillips 66」竊取下一代電池技術，市值超過10億美元（約新台幣304億元）。

據法新社與路透社報導，擁有美國公民、36歲的大陸科學家譚鴻進因遭控竊取商業機密，已於2018年12月被捕。美國司法部表示，譚鴻進承認竊取商業機密、未經授權傳輸商業機密，以及未經授權占有商業機密，並在認罪協議中承認在未經雇主授權下，蓄意複製與下載研發資料。司法部表示，譚鴻進竊取的下一代電池技術，市值超過10億美元。

譚鴻進從2017年6月獲聘到2018年12月被捕這段期間，都在同一家美國石油公司「Phillips 66」擔任助理科學家。該公司12日表示，去年12月已與美國聯邦調查局（FBI）合作調查一名前員工。而FBI聲明表示，「Phillips 66」當時與FBI通報該名員工竊取貿易機密，而譚鴻進同時也向該公司一名前員工表示他即將返回大陸，而正當譚鴻進準備返陸前夕即被逮捕。

聯邦檢察官蕭爾斯（Trent Shores）表示，像譚鴻進這類從事刺探活動並竊取美國商業機密的的產業間諜，又讓大陸對美國新興高科技造成智慧財產的經濟侵略又添新案例。

司法部將於2020年2月12日判刑，並表示譚鴻進將被判處2年有期徒刑，並需歸還「Phillips 66」15萬美元。

(中時電子報)