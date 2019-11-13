親民黨主席宋楚瑜宣布參選總統，國民黨總統提名參選人韓國瑜競總部發言人何庭歡表示，尊重宋楚瑜參選，尤其民主社會國家，只要從真心為人民服務的立場出發，任何人投入選舉，韓國瑜都樂觀其成。

何庭歡說，希望這次總統選舉是一場公平競爭，期待能有公正、公開、公平的政見論述或辯論會，讓人民能回歸政策理性思考，什麼樣的領導人是國家所需要，再來投下手中的選票，同時讓台灣再次示範一場優質的民主政治選舉，也讓整個華人世界、全世界為台灣的民主，感到驕傲。

(中時 )