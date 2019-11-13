親民黨主席宋楚瑜今日正式宣布參選2020總統，他表示這次參選不再執著於個人的輸贏，也不認同外界質疑他參選會讓蔡英文得利的說法，自稱參選不是要把誰下架，而是要讓台灣自由民主制度上架，為此他主張降低小黨當選不分區立委和獲得補助款的門檻，並在確保自由民主的前提下追求兩岸和平。

親民黨今日舉辦主題為「自由民主是台灣的DNA」的記者會，宋楚瑜正式宣布參選，會上宋楚瑜表示9月16日晚間郭台銘宣布不選總統，次日他才開始對參選總統動心，看到台灣社會的對立混亂和停滯不前，他有必要再次站出來和大家一起打拼，重新找回台灣人的自信與驕傲。他還說如果郭台銘不退選，宋楚瑜不會站在這邊(宣布參選總統)，未來親民黨公布的不分區立委名單中會有郭台銘的影子。

宋楚瑜痛批二十五年來藍綠惡鬥，其他聲音一直上不了臺面，有人說不投綠台灣會亡，有人說不投藍中華民國會被消滅，長期情緒勒索，含淚投票只是讓自由民主無法提升的自虐行為，這樣不是辦法，如果不改變選舉制度，就只能亡國恐嚇陰影中，台灣無法大步向前行，因此他若當選將推動把政黨當選不分區立委門檻從5％降為 3％，獲得補助款標準從3.5％降到1.5％，讓台灣政壇除了藍綠還有空間讓優秀小黨並存。

記者會上親民黨組織部主任張碩文也宣布聘媒體人于美人為發言人。此外台北市副市長蔡炳坤、台灣民眾黨秘書長張哲揚，郭台銘的幕僚劉宥彤和蔡沁瑜、國會政黨聯盟秘書長高國慶、台北市議員徐立信均出席本場記者會，會後劉宥彤表示她們來現場了解宋楚瑜的想法後，認為在堅持自由民主制度下發展經濟這方面郭宋兩人想法一致，會回去跟郭台銘報告，後續再看要如何，不分區合作也是一種方式。

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(中時 )