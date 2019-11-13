北市立建國中學日前發現，校內管制的圖書館系統疑遭駭客入侵，檢警調查發現周姓畢業校友所為，依涉嫌妨害電腦使用罪送辦，周男到案坦承他因不滿校方紀錄所有學生資料，為抗議校方違反《個資法》，入侵系統，周稱他是以猜測密碼方式進入系統，建中因得知涉案周男是資優校友，考量未造成實際損失，對周男撤告，台北地檢署今不起訴周男。

檢警查出，周男是理工類組資優生，在校期間曾在圖書館打工，因此有管理者權限的帳號，因進入系統發現裡面紀錄了建中全體學生的個人資料，認為有侵犯個資疑慮，他畢業後考上國立大學，決定入侵學校系統，表達抗議。

據指出，周男入侵後，將2個一般權限帳號的改成管理者權限，其中1個是測試用的虛擬帳號，因圖書館測試時，發現登入時間有異、且權限遭人打開，擔心是駭客入侵，向警方報案。

檢警依IP位置找到周男，周坦承犯行，聲稱是靠記憶用管理帳號後，猜一下密碼就登入，建中知悉是剛畢業的校友犯案，認周男只修改2個帳號權限，並未竄改資訊或造成系統損害，向檢方表示撤告意願，北檢今不起訴周男。

(中時 )