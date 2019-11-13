親民黨主席宋楚瑜今日正式宣布參選2020總統，並公布自己的副總統參選人為前聯廣董事長余湘，余湘宣稱宋楚瑜的政如果能推動落實，可以立刻改善藍綠關係終結兩岸對立，隨之經濟就能發展。

宋楚瑜在今日親民黨記者會上公布副手人選時打趣的說余是我，湘是湖南，選余湘表示他是台灣人也是喜歡吃辣椒的湖南人。接著 余湘表示她被說服出任副手是因為宋楚瑜提出符合民眾期待的十大政見，如果能推動落實可以立刻改善藍綠關係終結兩岸對立，讓全民一心為國家前途共同奮鬥，我們是台灣人也是中國人，把話講清楚兩岸，兩岸就可以和平，隨之經濟就能發展，人民安居樂業，這是她決定挺身支持宋楚瑜的關鍵因素。

稍後宋楚瑜也表示，他認為這次選舉要把兩岸講清楚，兩岸不是是非題而是申論題，要講清楚台灣要甚麼、甚麼是台灣堅持絕不妥協、期盼受到對岸尊重的價值的價值，他簡單歸納為一二三四五 ，一個基礎：不能剝奪台灣兩千三百萬人用自由民主方式決定未來的權力；兩個堅持：堅持兩岸和平對等協商、堅持台灣自由民主法治生活方式；三個尊重：對岸應該尊重中華民國存在的事實與現狀 ，在對等分治前提下，任何人不應該阻撓台灣參與非關主權爭議的國際組織，大陸應該尊重兩岸制度與生活方式不同，求同化異，並尊重兩岸人民的歷史情感。

四個安全：基於兩岸分治的現實，台灣必須確保國防安全，擁有軍隊，國際安全，要能參與國際重要組織，經濟安全，兩岸必須能夠互相互補互助，生活安全，確保中華民國政府治權，維持票照投、 網照上、錢可到大陸賺、禱告照做、菩薩照拜、總統照罵不會被關 ；五個跨越，任何重大政策要超越黨派、超越族群、超越地域、超越世代、超越意識形態，才能整合成台灣共同意志，帶領台灣不分世代族群。

對於香港的抗爭情形，宋楚瑜表示反送中條款已撤回，希望雙方冷靜多溝通，武裝對立衝突對香港沒好處，相信香港鄉親和台灣鄉親一樣希望自由民主，讓台灣經驗和大家分享。

(中時 )