為提供學子更多運動空間並落實光電倍增，市議員林德宇13日質詢要求市府廣設光電球場，藉由學校出地、廠商無償興建並售電回饋的模式，達到「政府免出資、學校多球場、學生好運動」三贏。教育局長楊振昇答覆「目前有16所學校條件符合且有意願，會優先施作」。

林德宇表示，一般的風雨球場從地面的鋪平、上鋼構、做屋頂的經費約要八百萬左右，但是要由政府出資且是陽春型並無太陽能板。他在四月定期會就要求市府光電要倍增，且要先公後私，先從公部門做起，當時就提出校園種電精進為光電球場。

林德宇說，光電球場的三個優點是「政府免出資、學校多球場、學生好運動」。全市學校應去盤點，有三大類型，第一既有球場，鋪面已經做好，直接立鋼構，上面直接用太陽能光電板來做屋頂。第二是盤點現有學校裡面尚未有球場鋪面的，由廠商負責球場鋪面並直接設鋼構，利用太陽能光電板來做屋頂。第三是現有的風雨球場，如果負重可以的話，上面繼續加光電板。

林德宇說，這三類完全不用由政府出資一毛錢，由市府統一來標租，廠商來競標。包括後續電力回饋，學校又有這個大概1％至3％的回饋金可以拿。

教育局長楊振昇表示，教育局特別在暑假辦學校說明會，目前盤點有意願的且符合條件可以設置有16校。其他縣市的經驗我們要避免重蹈覆轍，我們一定會做好。

林德宇說，接下來最關鍵的要進入招標期間，台南、彰化因為之前設計發包的量體過大，把全部的學校未篩選分類分批全部納入，造成廠商履約上的困難，希望台中市要「後發先至」，最後階段標租標約作業上要更細膩。

林德宇也要求運動局積極辦理光電球場，台中市在光電倍增的總目標之下，應先由公部門尤其是有教育局、運動局優先來施作。

運動局長李昱叡表示，目前學校以外的光電球場，進行場地區位的盤點，有選12區是目前沒有風雨球場或比較少的情況來設置，目前積極努力取得場地土地。

(中時 )