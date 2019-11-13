歸仁文化國小學生手持由長榮大學美術系學生創作的動物環保文創道具。(曹婷婷攝)

守護生態的公民運動，大手牽小手一起來！連續5年來，長榮大學邀集歸仁、仁德區10多所高中、國中小參與動物嘉年華，以遊行、舞台劇展演，宣揚動物保護，今年以「尋找巴克禮Park小精靈」為主題，17日首度移師東區巴克禮公園，各校收集動物相關資訊進行生物解說及動物闖關，喚起社會大眾重視生態。

2019根與芽動物嘉年華17日於東區巴克禮紀念公園盛大舉辦「尋找巴克禮Park小精靈」，由虎山實小、仁德國小、仁德文賢國中、崇明國中、崇明國小、歸仁國小、歸仁國中、文化國小、紅瓦厝國小、保西國小、沙崙國中、新豐高中、大潭國小與長榮大學一起參與，各校大小朋友以公園內14種在地生物，像是鳳頭蒼鷹、台灣窗螢、寬腹螳螂、小雨蛙等，進行認識生物的解說活動及動物闖關攤位。

為了迎接這場生態活動，各校從9月起開始收集動物相關資訊，並進行生物解說海報製作及環保道具，約500名師生加入守護行列。今天宣傳記者會上，歸仁文化國小學生代表，手持由長榮大學美術系學生創作的動物環保文創道具，以「來自巴克禮生物的一封信」為宣言，展現守護動物的決心。

長榮大學校長李泳龍表示，根與芽動物嘉年華今年邁入第5年，是長榮大學與國際珍古德教育及保育協會中華民國總會生態藝術計畫，鼓勵大家發揮創意，結合廢棄物回收，進行關懷環境動物、環境、社區等議題。

今年長榮大學認養巴克禮公園，並將課程拉到巴克禮公園，李泳龍說，在都市水泥叢林保留一塊綠地，可以讓生物進駐生存，維持生態系統，守護都市生態系，透過今年動物嘉年華，期許親子共學體驗生態與生活結合，在此傾聽與學習大自然的美好。

(中時 )