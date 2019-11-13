LuLu黃路梓茵今年主持金鐘獎，破紀錄成為最年輕三金主持人，事業如日中天的她，今年7月在臉書透露和交往5年的阿達（昌璟翔）分手。而近日持續推出新歌，即將推出新專輯的她，今日被周刊爆料和創作才子盧廣仲交往ing，盧廣仲還因此甩掉交往6年女友，對此盧廣仲經紀人表示，廣仲和LuLu兩人目前是好友，未來的事不確定，但否認廣仲甩女友「他都單身7年，哪裡來的6年女友」，更透露這名爆料者疑似是某瘋狂粉絲。

LuLu目前手上多個節目主持，盧廣仲日前上她節目，兩人相談甚歡，LuLu還向盧廣仲邀歌與製作新歌〈巴豆痛〉，一拍即合的兩人更稱「就像在法國左岸的海邊赤腳喝咖啡」。而日前LuLu在IG上也PO出一張模仿盧廣仲髮型、拿著吉他大笑的照片，後來網友比對發現那把吉他就是盧廣仲的，LuLu近期更自購木吉他，誓言要變「Lu廣仲」，十足展現兩人頻繁互動。

LULU與盧廣仲合作新歌〈巴豆痛〉，盧廣仲稱讚她聲音「萌萌的」。（環球音樂提供）

周刊指出接獲爆料者投訴，盧廣仲甩了6年的地下情女友，兩人從盧當兵時就在一起，甚至2018年盧廣仲走金鐘受封「紅毯第一帥」，穿搭都是這位女朋友幫忙搭配。對此盧廣仲經紀人表示，盧廣仲已經單身7年，根本沒有所謂的6年女友，而金鐘穿搭由造型師打造，駁斥不實傳言，也提到多年來一直有瘋狂粉絲打電話到公司騷擾工作人員，自稱「我是廣仲女友，麻煩你們給我廣仲的電話」，無俚頭發言讓人摸不著頭緒。

4年沒推出新專輯的盧廣仲，自本週一起也開始進行為期10天的創作營，和幾位樂手好友關閉創作，經紀人指出，廣仲希望透過創作營能激發新作品，預計明年推出全新專輯。

(中時 )