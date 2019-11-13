故宮博物院後山今早上10許，清理水溝人員發現有民眾上吊自殺，但因遺體已經腐爛無法辨別身份，警方到場時遺體脖子還套在繩索上，初步排除他殺。（民眾提供／李文正台北報導）

清理水溝人員今早在台北故宮博物院後山，赫然發現一具發黑腐爛、「頭身分離」屍體，嚇得趕緊報警處理。由於死亡多時，遺體已經腐爛，無法辨別身份、性別，警方根據現場的一只背包，發現有行動電話，但沒有身分證件和遺書，現已將行動電話帶回充電，嘗試釐清死者身份並通知家屬到場指認。

警方表示，遺體為男性，上半身穿著深色上衣、長褲，衣著完整，初步判斷並沒有打鬥痕跡，死者是攀爬樹幹，再以繩索自縊身亡，警現已封鎖現場調查，並報請檢察官相驗。

今上午10時許清理水溝人員發現，民眾在山區利用樹木自縊死亡，脖子上還套有繩索，警方初步排除他殺，但身上沒有證件，警方還要解析行動電話，並尋找家屬到場指認，現已將遺體移至第一殯儀館。

★中時電子報關心您：再給自己一次機會

自殺諮詢專線：0800-788995（24小時）

生命線：1995

張老師專線：1980

(中時電子報)