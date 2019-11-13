香港政務司保安局局長李家超與政務司長張建宗今(13日)接受媒體採訪，針對香港中文大學嚴重衝突發表意見。李家超強調，香港任何地方都受法律管制，沒有任何地方是法外之地，大學校園當然也包含在內。任何人如果觸犯法律，警方就有責任採取行動，並表示不希望大學成為滋生暴力的地方，如果姑息暴力，整個社會將承受不堪設想的後果。

李家超表示，昨日有示威者佔據中大2號橋，並且向橋下高速公路丟擲雜物，這可能會導致嚴重的交通意外，甚至造成傷亡，因此警方必須控制2號橋。在2號橋的警員也被以燃燒彈攻擊，警方必須做出相對應武力的部署以及採取適當措施，以維護安全。

另一方面，中大校長段崇智到場協調警察與學生，其間警方仍施放多枚催淚彈，李家超則說當時校長身後有示威者手持攻擊性物件，警方必須確保整體情況安全並採取適當行動，消除危險。李家超指出，大學不應滋生暴力，促請各界適當引導不同的人，尤其是對學生，使學校回歸成為教育的地方。

張建宗則表示，不論目的為何，使用暴力不會達成目的，呼籲市民向暴力說不。他重申，政府會全力止暴制亂，全力支持警隊果斷執法。

(中時 )