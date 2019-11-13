台中市議會13日教育文化業務質詢，市議員黃守達拿出民眾投訴錄音檔，揭露今年九月台中某間小學校外人士入班協助的不當發言，因教學內容已嚴重違反《教育基本法》與《性別平等教育法》，許多家長表示憂心；黃守達要求教育局全面清查各中小學校外人士協助教學的狀況，建立評鑑制度把關教育品質。

黃守達指出，有家長提供課程錄音檔投訴，台中某間小學的校外志工在協助教學有許多不當發言，諸如「男生跟男生結婚是不對的，不用尊重」「雖然有立法通過，但是不對」「領養很可能造成亂倫」等等。這樣的發言，顯然違反《性別平等教育法》，根本是教育帶頭性別霸凌。

黃守達痛批，從錄音檔內容可以發現，現在小學生普遍具有健康的性別認知，卻有人意圖透過校外人士入班協助教學的機會，傳遞歧視、錯誤的性別觀念。而這些協助教學的教材內容，往往未經過校方審核，甚至連家長都無法掌握。

黃守達說，這個有爭議的教學內容，來自得勝者教育協會的「真愛守門員」課程，該協會在全台中63所中小學有相關課程。除此之外，前陣子引發多次爭議的彩虹愛家生命教育協會，全台中34所中小學也有相關課程。

黃守達強調，教育部在《學校為豐富教學邀請校外人士進班協助教學》之注意事項就有規定：校外人士協助教學，應事先告知學生家長課程內容、原授課教師仍應隨班、教材課程需事先經過學校審核，事後接受評估等等。但根據統計調查，目前仍有多所學校沒有按照規定，我們如何把關台中市的教育品質？家長要如何安心？

黃守達表示，根據目前統計，中小學校外人士入班協助教學已執行的有411項。儘管立意良善，也能減輕學校負擔，但教學不該只有熱情，也應具備專業。至明年七月底，台中各中小學預計還有371項次的校外人士入班協助教學，教育局應建立評鑑制度，建立課程審核與效果評估的標準，並要求各校確實按照規定執行。

(中時 )