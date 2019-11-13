在明湖公園被4百多棵大樹圍繞的柴橋複合式社區活動中心，13日由市長林智堅和議長許修睿等人進行開工動土典禮，這座在森林中的活動中心將結合共餐食堂、C級長照據點及設置日照中心，為失能、失智長輩提供完善的服務。

林智堅感謝議長許修睿協助支持，讓市府投入4257萬元新建超過300坪的「柴橋複合式社區活動中心」。許修睿表示，這座活動中心有一流的環境與出色的建築規畫，未來完成後內部硬體更是一應俱全，可造福在地的鄉親長輩。

林智堅表示，這座活動中心規畫設置共餐食堂、社區聯誼活動空間及C級長照站，2樓更會有提供長照2.0專業服務的日照中心，落成後可照顧與造福社區中有需求的長輩。

建築師陳柏齊說明2層的柴橋複合式社區活動中心，以低矮量體融入公園景觀，1樓規畫為社區活動中心、集會所等，建築量體將以2層樓錯移方式設計，同時創造1樓遮蔭活動空間與屋頂綠化空間，搭配明湖公園改善工程，將成為社區居民的優質活動場域。

(中時 )