網路節目《茜問》今（13）日邀來兩位曾擔任過蔡依林、羅志祥、梁詠琪、楊丞琳、林憶蓮、張信哲、吳克群與瑤瑤等明星的超級經紀人－蔣承縉和田定豐，公開演藝圈不為人知的幕後祕辛！

沒想到意外讓主持人陳文茜超不開心，蔣承縉直回不想簽她，因為她「太難掌控了」。

兩位大牌經紀人表示，藝人台上光鮮亮麗，台下只能靠自己默默承受超越常人的痛苦，像是林憶蓮曾封閉自己，但勇敢走出失婚，活出自我；梁詠琪曾深陷第三者風波，靠一首《愛的代價》才重新站起；瑤瑤展現毅力，擺脫花瓶形象。

田定豐表示經紀人看藝人看的是本質而未必是條件，當年想簽瑤瑤時被大家說腦袋壞掉了，且市調結果所有女生都討厭她，但他沒有放棄的原因在於瑤瑤的毅力，從零開始苦練鋼琴自彈自唱，短短三個月內開記者會完美演出。蔣承縉則認為，經紀人的角色在於將藝人的90分放大到100分，以盧廣仲為例，表示「他很宅，可是唱歌很特別」，立即引發盧廣仲乾媽陳文茜的不滿，讓現場笑翻！

超級經紀人簽不簽陳文茜（中）？蔣承縉直回「太難掌控了」。（圖／Yahoo TV提供）

陳文茜當場也直問兩位超級經紀人會不會簽她？蔣承縉直回「妳太難掌控了」，但田定豐則有意願，認為這反而可創造出火花。陳文茜自我分析點出，「簽了的壞處就是太老、沒有魅力了，好處則是對任何事都不會有強烈的情緒」。

身為超級經紀人，蔣承縉表示每天都在做藝人的救護車，處理緊急狀況。例如蔡依林當年也曾受陳冠希不雅照事件波及，甚至還有人指證確實有照，讓蔣承縉在等待確認照片真偽的期間如坐針氈，幸好最後證實僅是謠言，讓他大鬆一口氣。

此外，大明星台上雖光鮮亮麗，但私下常忍受超越常人的痛苦，因為在幕前的一舉一動都是被放大檢視的，即使演出前一刻崩潰，也只能靠自己找到出口。田定豐透露大明星下了台其實是更脆弱的，台上與台下是兩個完全截然不同的人，也讓能看到藝人最真實一面的他們感到心疼！

(中時電子報)