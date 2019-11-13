客委會主委李永得13日上午赴日新茶園視察工程進度，苗栗縣副縣長鄧桂菊〔左二〕、立委候選人徐定楨〔右一〕、溫俊勇〔左一〕都陪同視察。〔謝明俊攝〕

苗栗縣立委第2選區候選人溫俊勇〔左一〕、徐定楨〔左二〕同台關心地方建設。〔謝明俊攝〕

有頭份市後花園美名的興隆、流東等2個里，擁有頭份現存最大茶葉產區，以及最多茶廠，其中日新及鄧國權2茶廠更是冠軍茶代表，為了打造成以東方美人茶為號召的茶產業休憩區，頭份市公所經向客委會爭取2700萬元經費，建構「頭份市花見美人茶見學場域」13日上午，客委會主委李永得前往日新茶廠工區視察工程進度，希望完工後能吸引更多遊客前來。

由於是頭份市內重要觀光設施建設工程，目前參選苗栗縣立委第二選區的候選人前頭份市長徐定楨，以及現任頭份市民代表會主席溫俊勇都出席工程進度說明，兩人同坐一起關心地方建設。

頭份市興隆、流東等2個里是頭份最大茶產區，因地區景觀保持傳統茶鄉風味，向來被視為頭份市的後花園，許多市民經常來此健行休憩，同時也因是頭份目前東方美人茶最大產區及茶廠所在地，所以頭份市公所早在前任市長徐定楨任內，就向中央客委會爭取預算建置花園式茶園景觀，到現任市長羅雪珠接棒持續，選定日新茶園周邊，打造成「頭份市花現美人茶見學場域」，並將周邊4個茶區出入口，進行景觀美化。

整個工程花費2700多萬元，其中多數經費是由客委會所提撥，頭份市公所自籌部分經費，工程自108年7月開始，預計明年2月完工，客委會主委李永得13日上午來到日新茶園視察工程進度，他期望工程能盡早完工，能吸引更多遊客前來，包括頭份現任市長苗栗縣副縣長鄧桂菊也陪同視察，鄧桂菊除了感謝客委會重視苗栗建設，也希望中央能改善統籌畫分制度，以利地方政府推行建設。

(中時 )