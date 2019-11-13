國民黨不分區立委名單昨日提早曝光，不出外界所料，黨主席吳敦義名列其中，成為名單中最大「亮點」。對於藍營這份名單，各方惡評不斷，咸認充滿吳主席個人未來角逐立法龍頭的算計。學者包正豪挖苦嘲諷，謝謝吳敦義徹底摧毀他對「領導者」的最後寄望。

淡大蘭陽校區教授兼院長包正豪在臉書上表示，就他自己的觀點來看，這個名單出來有「吳敦義」的國民黨，不值得再多說什麼。等到整個垮掉，等整個世代都離去，也許還有一絲希望。他語帶嘲諷表示，「謝謝吳敦義，徹底摧毀我對『領導者』的最後一絲寄望。」

產出這麼一份國民黨立委不分區名單，網友一面倒罵翻吳敦義，「期待白海豚再次轉彎」、「唉！難看…」、「政黨票沒了！」、「不說了，自毀模式開啟」、「趙少康不是說要每天罵他？」、「名單一旦生效，我要開始天天叫人別投政黨票了」、「一個黨的沒落、甚而衰敗，其實不是沒有道理的！」

(中時電子報)