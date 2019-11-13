奧地利好手提姆在ATP年終總決賽小組賽以2勝率先出線4強。(美聯社)

今年職業男網ATP年終總決賽對三大天王納達爾（Rafael Nadal）、喬柯維奇（Novak Djokovic）及費德勒（Roger Federer）似乎不太好過，目前在小組賽單循環賽都有敗績，而喬柯維奇今天7比6（7比5）、3比6、6比7（5比7）不敵奧地利好手提姆（Dominic Thiem）後，台北時間周五要和同樣1勝1敗的費德勒交手，贏家才能晉級4強。

提姆本戰對喬柯維奇打出51記致勝球，最近5次交手提姆4度打敗喬帥，不過卻是第一次在喬帥擅長的硬地球場擊敗喬帥，賽後喬柯維奇說：「提姆表現的太不可思議，可以說每一球他都能照他所想的猛烈攻擊並強勢取分。」

喬柯維奇賽後不斷稱讚提姆，表示對手沒有錯失太多反拍，「我跟提姆交手過，也算對他的球路挺了解的，他今晚的表現真是超出預期。我知道他可以打出高水準內容，但他此役實在太驚人，我必須努力反抗，也確實力抗一番，為自己第三盤可以從被破發球局5比6落後，再於對手問鼎勝利的發球局破發而追平局數。」

目前所屬的組別，提姆2連勝率先收下4強門票，義大利選手貝雷提尼（Matteo Berrettini）則是2連敗淘汰，剩下的一席4強要由喬柯維奇和費德勒爭取，面對這一戰，喬帥回應：「我還有機會，要跟費德勒對決了，贏家就能晉級4強，輸家什麼都沒有，就這麼簡單。」

費德勒(見圖)將和喬柯維奇上演一場贏球留下、輸球回家的生死戰。(美聯社)

(中時電子報)