獨家專訪》尹馨兩段豪門戀夢碎！只因女主播....。(影／中天電視)

41歲「金鐘視后」尹馨今(13日)被《時報周刊》爆料秘戀張承中（阿中），兩人甜蜜約會相當溫馨，而稍早她也大方認愛，翻開她過往情史，都跟豪門很有緣，不過卻因演藝工作無疾而終。

尹馨因拍清涼寫真出道，從北一女考進師大，父母本希望她找個「師」字輩的職業做，卻因為意外機緣下拍攝養眼寫真，讓她聲名大噪，之後更在電影《幫幫我愛神》中，接近全裸的演出，讓她一戰成名，卻也和「豔星」畫上等號，父母也相當不諒解她，但她之後靠著自己努力和精湛演技，成功擺脫花瓶形象，目前手握3座金鐘獎座、1座台北電影獎影后。

而尹馨的初戀，是大她8歲的元大集團二少馬維辰，對方看了她的寫真後熱烈追求，但相戀3年後，因男方家人反對而分手，兩人一度傳出喜帖都印了，但馬維辰的媽媽禁止她從事演藝圈工作，還建議她要不要去念新聞、當主播，但熱愛演藝圈工作的她，當然不可能就這樣放棄，最終戀情就無疾而終。

後來，馬維辰娶了前美女主播林家琪，想不到尹馨第二段戀情，還是和主播脫不了關係，她和立委林進春之子林益邦交往，兩人一度論及婚嫁，分開原因是因為不適合，男方說「他跟主播去吃飯」，這讓尹馨覺得豪門娶媳婦的標準，好像就是「端莊的樣貌」，2段戀情都過不了「主播」這關，讓尹馨心裡有點不舒服。

(中時電子報)