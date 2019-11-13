民進黨今中執會將通過不分區立委名單，但是眼見下午就要召開中執會，但名單至今還是喬不定，不少人在安全名單進進出出，中執會被迫延後到3點開會，不少黨內人士憂心破局，被問到「有沒有可能流會？」則回，「不要烏鴉嘴」。

民進黨不分區立委名單從昨晚討論到深夜，今上午還是沒有共識，有人從安全名單跌入榜外，有的卻意外擠入，過程暗潮洶湧。

據了解，民進黨這次不分區立委席次恐大幅縮水，僧多粥少，各派系還有現任不分區及社會團體無不積極運作，黨內推估，這次安全名單約14席。

據了解，目前黨內規劃，專業人士名單包括范雲、政院青年諮詢委員、原民台編譯洪簡廷卉；但是社民黨的范雲遭黨內質疑聲浪不小。

至於黨團總召柯建銘、立委管碧玲等則是政治組的安全名單；至於現任不分區立委林靜儀、立委李俊俋也進出名單多次，被黨中央視為「專業度勝過派系」而力薦的現任不分區立委周春米，但周是新系成員，但在其他派系眼裡，「她就是新系」，因此也在安全名單中起起伏伏。

至於正國會精神領袖游錫堃，在現任立法院長蘇嘉全堅持不在續任不分區立委之後，進入安全名單機會大增，卻也傳出可能排在安全名單邊緣壓陣，凸顯力拼過半的決心。因此惹惱正國會成員，怒批「這是騙人上車嗎？」

由於先前中執會要通過不分區提名委員會成員名單時無預警流會，也造成黨內對流會的恐慌，因為依照中選會公告立委參選登記期間為11月18日至22日，根據民進黨「公職候選人提名條例」明定，不分區立委由提名委員會產生，由中執會出席總數2／3執委就全案為通過或不通過之決議，意即34人名單只能整包通過或整包否決，若名單內有1人不為中執會接受，整份名單就將被打回票，今天若流會，隨時都可再召開臨時中執會，只要趕得及在22日時登記即可。

(中時 )