本屆立法院會期即將結束，但礦業法3年來依舊未完成三讀，地球公民基金會以及多個環團今天再度到立法院門口抗議，並公布藍綠立委不支持礦業修法的名單，其中民進黨在立院佔絕對多數，卻僅有12％的立委支持修法，讓環團痛批蔡政府根本是說一套做一套。

台灣蠻野心足生態協會律師蔡雅瀅表示，本屆會期民進黨立委佔有絕對多數，達68人，但僅有8名立委（12％）表態願意推動「霸王礦業法」的修法，其中蕭美琴、賴瑞隆、郭正亮更表示要依黨團意見為主。

蔡雅瀅指出，蔡政府上台後曾兩度公開承諾，要在本屆立委任期內完成礦業法修法，但至今法案仍躺在立院，3年前蔡英文曾呼籲人民讓民進黨在國會過半，達到完全執政，但現在卻沒辦法落實政見，要怎麼讓人民在大選前信任這個黨。

地球公民基金會花東山林祖主任黃靖庭則說，執政黨無能，在野黨也有相當責任，國民黨作為本屆國會最大在野黨，在立院有35人佔本屆立委30％，其中支持任內修法的僅李彥秀、陳學聖、廖國棟、蔣萬安4人，佔國民黨比例11％，其餘委員3年來還用各種方式拖延修法，顯然未發揮監督政府的效果。

地球公民基金會以及台灣蠻野心足生態協會呼籲，本次是為了公布本屆立委在任期內完成礦業法修法的意向，呼籲藍綠陣營盡快給予正面回應，若態度還是不讀不回，接下來將以更激烈手段向不願面對修法的立委表達訴求，讓民眾看清楚到底是哪些人在護航水泥、石礦業者。

(中時 )