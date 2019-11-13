各政黨2020不分區立委名單陸續出爐，國民黨完整名單流出後引發各界議論，無黨籍立委林昶佐、洪慈庸今接受電台專訪表示，國民黨將警大教授葉毓蘭擺在第1名，顯見國民黨支持中共政府、支持港府暴力及反對香港民主運動的態度，國民黨的價值是什麼？他們直言國民黨這份名單「出乎意料的糟」。

針對外傳的國民黨不分區名單中，曾批評香港反送終運動是「暴民」的葉毓蘭名列第1名，林昶佐認為，香港情勢越來越嚴峻，民眾要去思考國民黨讓一個支持送中條例、批評何韻詩來台的葉毓蘭擔任不分去首位，是甚麼樣的價值，如果真的讓國民黨國會席次過半，過去3年都改革恐化為泡影。

至於國民黨主席吳敦義列在不分區第8名，洪慈庸認為，這份名單是在鞏固藍營的基本盤，但年輕人應該投不下去，因為很多改革政策，藍營竟高呼要改回去，從這份名單就可以看到藍營的企圖，實在太誇張。

時力早在昨天公布不分區名單，前主席邱顯智列第2名、立委黃國昌排第4名，洪慈庸表示，排前4名的人選，相信對實力的支持者而言，應該是感到相當滿意。

(中時 )