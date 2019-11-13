檢調偵辦潤寅涉嫌向14家銀行詐貸百億元案，因潤寅負責人楊文虎之女兒楊宇晨，羈押期限 將在本月20日屆滿，預計本周擬向法院聲請延押2月，另檢調今展開第6波偵查行動，搜索2處地點，再約談1人。檢調訊問中。

檢調懷疑，潤寅實業負責人楊文虎、王音之夫妻涉嫌與福懋實業、新纖和台化等公司從事假交易，涉以不實應收帳款單據從2011年陸續向14家銀行詐貸逾百億元，部分公司承辦人還向潤寅收取上百萬元佣金。

王音之的胞弟王振賢在潤寅案發動偵查後，居中牽線找曾擔任法官的律師黃呈熹擔任辯護人時涉嫌滅證。

潤寅案檢方已羈押楊文虎、王音之的女兒楊宇晨及台化副處長姜祖明、福懋管理總部副總經理黃明堂共19人。楊文虎、王音之2人因逃匿，已遭通緝。

其中楊宇晨因在9月20日出境前遭檢調攔下，羈押迄今，由於羈押期限至11月20日止，因此檢方不排除明、後天將向法院聲請延押。

(中時 )