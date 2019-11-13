辣模舞群戴上花冠，表演「百合之舞 」。（王文吉攝）

辣模展現姣好身材，與盛開中的百合花競相爭艷。（王文吉攝）

花大而艷麗的玫瑰百合，具多層花瓣，且無雄蕊、無花粉。（王文吉攝）

辣模展現姣好身材，與盛開中的百合花競相爭艷。（王文吉攝）

辣模展現姣好身材，與盛開中的百合花競相爭艷。（王文吉攝）

秋末冬初百花爭艷，中社觀光花市的紫色鼠尾草、波斯菊、火焰雞冠花等同場加映。（王文吉攝）

中社觀光花市的萬壽菊盛開，花色艷黃耀眼。（王文吉攝）

新社花海、台中國際花毯節美不勝收，中社觀光花市13日也推出百合花季吸客，將陸續種植50個品種、20萬球，花期可持續到明年5月。為搶食新社花海外溢遊客，中社花市優惠中彰投苗鄉親，11月底前憑證入園半票，許多遊客在購票處得知折扣，直呼「今天賺到了！」

秋末冬初百花爭艷，中社花市13日宣布「換季」，為期半年的百合花季正式起跑。辣模舞群戴上花冠，表演「百合之舞 」，並走秀介紹姬百合、玫瑰百合、鐵砲百合等，十分吸睛。

花市經理陳月香說，后里是百合故鄉，產量居全國之冠，但花農必需在含苞時採收，配送到花卉市場銷售。為了讓遊客在花田就能欣賞到大片盛開的百合花，今年特別引進50品種，計20萬球，運用低溫冷藏技術，分批種植。

陳月香表示，率先登場的是重瓣香水玫瑰百合，包括伊迪薩、莎拉，OT香水百合有黃色康卡多、桃紅色競爭者，LA百合有白色維也納、粉色柴可夫斯基、紅色炫光動感、黃色佩維亞等，雙色系姬百合有紫粉色新潮薩凡納。

百合花盛開同時，廣達8公頃的七彩花田也同場競豔，包括萬壽菊、五色一串紅、火焰雞冠花、紫色鼠尾草、波斯菊、玫瑰花、彩色海芋等，形成美麗的彩虹花海。中社觀光花市還優惠中彰投苗鄉親，11月底前憑證入園半票，許多遊客在購票處得知，直呼「今天賺到了！」

(中時 )