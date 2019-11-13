大政治大爆卦-無色覺醒》攤開吳主席的KMT不分區名單 專業不見？只剩酬庸？ 14:212019/11/13 中時電子報 綜合報導 Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 大政治大爆卦-無色覺醒》攤開吳主席的KMT不分區名單 專業不見?只剩酬庸? Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 字級設定：小中大特 國民黨不分區名單昨天提早公布，對於不分區名單，藍委和藍營基層很有意見，認為缺乏專業、年輕特質，不少人被列在安全名單中根本是「比酬庸還酬庸」，有藍委也憂心，如果不分區名單不夠亮眼，恐怕影響區域立委與總統參選人韓國瑜的選情。 《大政治大爆卦─無色覺醒》帶您從不一樣的角度看政治、剖析時局。 每天下午14:00，敬請鎖定中時電子報同步中天新聞52頻道的《大政治大爆卦》。 中天新聞 直播 (中時電子報) #不分區名單 #國民黨 #吳敦義 也許您會感興趣 推薦閱讀 傳民眾黨挖角藍營列不分區名單 蔡壁如回應了 12:552019/11/09 政治 蔡育輝對不分區名單有意見被批 柱柱姐抱不平 17:532019/11/09 政治 藍不分區名單出爐 吳敦義自列第8名 20:092019/11/12 政治 比酬庸還酬庸 藍委憂重創選情 04:102019/11/13 政治要聞 不分區名單像惡夢 游淑慧一夜難眠難以置信 10:022019/11/13 政治 國民黨不分區名單 黃暐瀚直言：爛透了 10:562019/11/13 政治 國民黨不分區名單排序 他驚有畫面：千秋萬世一統江湖 11:132019/11/13 娛樂 國民黨不分區名單 韓辦：相信黨中央聽到外界聲音 12:182019/11/13 政治 傳韓粉赴國民黨部抗議 中常會不分區名單排序擬變！ 12:412019/11/13 政治 KMT不分區名單遭惡評 他卻「謝謝」吳敦義 14:002019/11/13 政治 政治熱門新聞 國民黨不分區立委最新名單曝光！ - 政治 不分區排序從8變10 吳敦義抱支持者痛哭 - 政治 才貌雙全！張善政太太驚人背景曝光 - 政治 韓與他驚天一抱 網：民調將漲10％ - 政治 國民黨不分區名單 黃暐瀚直言：爛透了 - 政治 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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