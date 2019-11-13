國民黨不分區名單昨天提早公布，對於不分區名單，藍委和藍營基層很有意見，認為缺乏專業、年輕特質，不少人被列在安全名單中根本是「比酬庸還酬庸」，有藍委也憂心，如果不分區名單不夠亮眼，恐怕影響區域立委與總統參選人韓國瑜的選情。

《大政治大爆卦─無色覺醒》帶您從不一樣的角度看政治、剖析時局。

每天下午14:00，敬請鎖定中時電子報同步中天新聞52頻道的《大政治大爆卦》。

中天新聞 直播

(中時電子報)