國民黨不分區立委名單昨晚曝光，引發大量惡評，黨內同志及韓粉都忿忿不平。但前立委蔡正元與他人意見不同，他全面分析後表示，「這個名單還可以」，吳敦義這個布局絕對正確！並說，這些批評說穿了，就是一些台北人，自以為是的觀點。

蔡正元在FB分析，國民黨不分區立委名單，引起許多媒體人的批評，這些批評說穿了，就是一些台北人自以為是的觀點。在馬英九執政後期，國民黨崩盤，在中南部尤甚，朱立倫接手提名不分區，說穿了就是討好台北人而已，讓國民黨在中南部徹底崩潰。

這次的不分區名單的布局，蔡正元說，雲林的林文瑞、嘉義的翁重鈞、台南的謝龍介、屏東的廖婉汝，都是國民黨「淪陷區」長期領導「反抗軍」對民進黨絕不妥協的戰士。他問，國民黨不重用他們，再找一些北部人幹嘛？吳敦義這個布局絕對正確！

有人說謝龍介排名12名是「綁架」韓粉，蔡正元說，這是穩當選的名次，說「綁架」太超過。現在韓國瑜的支持度，還低於國民黨的支持度，不靠國民黨在雲嘉南屏的布局，又如何把國民黨的支持度轉給韓國瑜？

再說功能性的配置，蔡正元表示，退休軍警人員遭蔡英文全面羞辱，國民黨布署也好，安撫也好，提名警察背景的葉毓蘭、退伍軍人的吳斯懷，既是鞏固江山，也是反對蔡英文應有的布局，難道要擺一些中看不中用的人?

蔡正元表示，曾銘宗的財經專業，李玉嬋的長照和醫學專業，沒有爭議。李貴敏上上屆坐鎮司法委員會，民進黨那些偏執的訟棍無法越雷池，她停了一屆沒任立委，國民黨在司法委員會就兵敗如山倒。鄭麗文、陳以信的論述能力，有目共睹可以捍衛長城，車宜靜不瞭解無法評論。

至於第13名台商溫玉霞，蔡正元說，是韓國瑜的人馬，要「綁架」韓粉就是她，也不會是謝龍介，又可以平衡馬系的陳以信，讓馬韓兩邊都沒話說。第15名張育美、第16名江岷欽，都是後補選手，只是有機會而已。

蔡正元說，第17名以後不會有機會，只是安慰激勵獎，沒什麼好評論。下次國民黨縣市長都會連任，這次沒有必要準備縣市長人選，第17名以後也沒有機會遞補。吳敦義排入不分區，迎戰游錫堃爭立法院長，再度證實蔡正元的政治判斷是對的，其他的國民黨人都沒這個份量。

(中時電子報)