內政部及國家住都中心合辦中和區保二總隊警消社會住宅及辦公廳舍公辦都更，今（13）日上午總統蔡英文、內政部長徐國勇、新北市長侯友宜一同到場聽取簡報。

蔡英文致詞時首先感謝警消對社會治安與公安的付出，表示政府有責任站在警消父母的心情與立場，來照顧子女能有安全的環境。

侯友宜致詞時則表示，自己曾是警察，深刻體會年輕警察在新北市的生活居住非常不容易，調入新北增加的警察人力遠不及調職離開的速度，希望地方與中央一起解決警消居住問題，除包租代管外，也提高租金補貼的戶數給有需求的弱勢族群與年輕人。

2020大選將至，侯友宜日前不斷重申「行政中立」，今天他特別對總統提出兩項建議，第一是希望總統蔡英文下令，讓全國警察在選舉期間嚴守「行政中立」，做好自己的本分就好；第二，警察絕不是政治鬥爭的工具，不管任何黨派、不分任何顏色，才能讓警察贏得尊重，面對任何挑戰。隨後徐國勇致詞時表示，警方一定會保持行政中立。

會後徐國勇被媒體問到總統今天到場是否為了警消選票？徐國勇回應，不是這樣的，這是很早就決定的行程，與選舉行程無關。媒體追問據周刊報導，反送中要角在台灣有被跟監的狀況，徐國勇表示，相關單位會去處理，像港澳是陸委會主管，移民署、警政署都有掌握相關訊息，會互相配合。至於是否有確定掌握的狀況，徐國勇說，會按照既有的步驟，該怎麼處理就怎麼處理。

對於香港警方到香港中文大學校園丟催淚彈、抓學生，徐國勇強調，國內集會遊行警察不會帶實槍實彈，不會對人民開槍，也不應該人民開槍，現在的集會遊行連出動鎮暴警察都非常小心，甚至連那麼激烈要衝立法院的抗爭還是沒有出動，現在全世界都在看，都在做相關評論，大學自治警方不會介入。

(中時 )