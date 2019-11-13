台中市議會13日教育業務質詢，市議員黃馨慧表示，目前教育局所屬各級國中小學校安維護以外包民間保全為主，但檢視委外採購費用編列標準已超過四年未調整，期間勞動部卻已調整基本工資三次，黃馨慧建議盡速研討並調整學校警衛及保全費用、配置人力，以強化校園安全。同時，也替南屯家長請命，建議溪西新建一所完全中學。

黃馨慧表示，目前各級學校警衛有235校共370人、保全有248校共468人，保全連線有183校，按照這各統計數字分析，台中市國中小學校校安工作已由原先校警逐漸轉變成委外保全管理，這群辛苦擔任學校校安工作的人力，是否有得到政府應有的照顧與待遇？

黃馨慧指出，最近一次調整費用編列標準在104年，當時原學校守衛人員及保全外包每人每年43萬5000元，104年調整到每人每年50萬1000元。四年期間、勞動部已連續調整三次基本薪資、幅度10-13％。而辛苦守護學校安全的警衛及保全人員費用標準分文未動，應該盡速研擬並在今年底前做合理調整。

南屯溪西包含文山、春安、春社及寶山里的國小學生，要跑到幾公里外的國中就讀，不但學生每天要很早起搭公車，來回距離更超過10公里，家長十分希望新建一所完全中學、就近讀書。

黃馨慧為民請命，以「文中52」位於南屯區文山二街，用地面積4.4公頃，屬於未徵收的公設保留用地，目前為私人和台糖所擁有，市府有沒有可能徵收或租用？

黃馨慧強調，教育是百年大計，孩子的未來，不能等到有需求「迫在眉睫」才想到要建校或爭取預算，考量教育資源分配與市府財政後，新建一所完全中學，讓孩子與家長能安心讀書、不用再舟車勞頓，這是南屯溪西家長的共同願望！

(中時 )