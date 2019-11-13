對港警衝入校園鎮壓學生，蔡英文總統和民進黨公開譴責，前副總統呂秀蓮呼籲大家要關切被抓者的下落，她也嗆蔡英文和民進黨不要逞口舌之快，只要香港有事就出面講兩句話，就覺得撿到槍，「好像香港出事，台灣人民就得要感謝民進黨」。

對於港警再度以武力鎮壓學生，蔡英文和民進黨今天都站出來譴責，呂秀蓮表示，她對香港事件覺得痛心疾首，學術原該是非常中立，不能讓政治來汙染。

她認為香港事件彷彿高雄事件的翻版，都是大肆逮捕，我們真正要關注的是這些男男女女被抓去之後，現在下落如何？做為美麗島事件的受刑人，她特別關懷被抓者的下落和處理方式，也呼籲大家共同來關切。其次她認為香港警察使用槍枝的時機應檢討，如果標準太寬鬆，公權力將會侵犯人權。

呂秀蓮話鋒一轉表示，更具體來講，她覺得蔡英文總統、民進黨不要逞口舌之快，只要每天香港有消息，「你們就講兩句話，然後你們就覺得撿到槍，好像香港出事，台灣人民要感謝民進黨」，但是現在的民進黨跟過去的民進黨是同個政黨嗎？她強烈質疑。

她昨天曾應媒體要求到景美人權園區去回顧，四十年前美麗島事件發生以後，她個人及美麗島同志在黑牢裡面度過慘澹歲月。她奉勸現在的當權者，不要看到香港人在那裡落難，在那裡掙扎的時候，「隨便每天就蹦一句話，就覺得大家選票應該給你」。

呂秀蓮反問當權者「你們有沒有深切反省？」這些人過去沒有參與過這類事件，但在掌權以後，有沒有珍惜前輩血淚交織、家破人亡為你們爭取到的權利？還是只是這樣揮霍而已？

她說，如果執政者真正要展現你們對民主的誠意，總統及立委候選人應該一起發表一個自我檢討報告，自己反省民進黨主政以來，做錯了多少事，做壞了多少事情？有沒有一點點反省？不要只撿好的來說。

呂秀蓮也痛批，每次看到香港又出事，這些當權者只是很輕易的發表一下話，好像功勞就是他們的，呼籲人民不要再相信這樣的政黨。

(工商 )