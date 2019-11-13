迪士尼Disney+加入串流大戰！隨著Apple TV+在本月1日上線，迪士尼旗下串流影音服務Disney+12日起正式開放使用，但首波僅先在美國、加拿大與荷蘭地區開通，隨後19日將在澳洲與紐西蘭上線。至於台灣的上線時間尚未公布，但外媒預估可能需要2年才能拓展到亞洲，台灣觀眾可能得等到 2021 年底才有機會一睹Disney+風采。

剛上線因為太受歡迎，網路一時無法負荷而傳出災情，部分趕著下載 Disney + 的用戶沒辦法正常使用，顯示「無法連結」。Disney+發言人表示，公司正努力盡快解決這個服務中斷的問題，「消費者對 Disney + 的需求超過了我們的想像，雖然這種難以置信的情況令我們很開心，但我們也了解當前的用戶問題，並正努力迅速解決問題中，感謝用戶耐心等待。」

Disney+收錄7500部影集節目、近500部電影，主要5大內容包含迪士尼、皮克斯動畫、《星際大戰》系列、漫威宇宙及國家地理頻道。將從2020年秋天起，陸續推出5部復仇者聯盟不同角色獨立影集，包含延伸美國隊長故事的《獵鷹與寒酷戰士》、緋紅女巫與幻視的《汪達幻視》、聚焦惡作劇之神的《洛基》；腦洞大開的假想情境劇《What If…?》，以及鷹眼的獨立故事《鷹眼》，影集與漫威宇宙有所關聯，目不暇給的內容只在Disney+獨家播映，讓全球漫威迷追電影外，還要拼命追劇！

迪士尼Disney+加入串流大戰。（取自Disney+）

迪士尼收購盧卡斯旗下的《星際大戰》，除了早期的星戰三部曲外，平台將推出2個分支故事影集《複製人之戰》和《曼達洛人》，讓粉絲期待不已。在今年3月收購21世紀福斯後，平台上除了旗下的國家地理頻道精彩內容外，如11度獲選艾美獎的《辛普森家庭》30季全系列都能看得到。

迪士尼旗下的兩個動畫工作室——華特迪士尼動畫和皮克斯動畫有都能在Disney+觀賞，包含《白雪公主》、《灰姑娘》、《獅子王》、《小美人魚》及皮克斯旗下總計18部動畫電影也一併收錄。同時推出全新「短版」節目，其中最引人注目的，莫過於《玩具總動員4》中的人氣新角色「叉奇」有自己的獨立節目，相當吸睛。

在內容更新頻率部分，Disney+採取與Apple TV+相同作法，在原創內容部分將會以每週五更新方式提供觀看，不會像Netflix一次放上多集內容，顯然也希望使用者能以定期方式觀看內容。同時將對應HDR、4K解析度格式播放，另外也支援Dolby Vision與Dolby ATMOS技術規格輸出。

迪士尼Disney+加入串流大戰。（取自Disney+）

在計費部分，迪士尼確定在美國境內將以每月6.99美元（約新台幣 212 元）方式訂閱計費。比Netflix最基本的8.99美元（約新台幣 274 元）優惠，但與亞馬遜Prime的5.99 美元（約新台幣 183 元）比起來得高。另外迪士尼也提供綁定Hulu、ESPN+訂閱服務，以每月12.99美元（約新台幣396 元）方式計費的「套餐方案」，但綁定的Hulu訂閱服務將會伴隨廣告內容，藉此彌補營運成本。迪士尼預估，2024年Disney+的訂戶數將達6000至9000萬，占全美國人口三分之一。

Netflix、HBO、Amazon、Apple TV+，以及最新加入的百年老字號Disney+，除此之外，台灣觀眾還有中文化內容較多的 KKTV、愛奇藝、LINE TV 等可選擇，在內容為王的OTT串流平台爭奪戰中，最終受惠的還是觀眾。

(中時 )