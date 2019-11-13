吳敦義與支持者抱頭痛哭。（趙婉淳攝）

國民黨今天調整不分區名單，黨主席吳敦義從第8後挪為第10，前立委邱毅補進第8名，原列第10的前總統府發言人陳以信被排除安全名單，排第16。而原本列第16名的學者江岷欽，在全部34人的名單中，已消失不見。

國民黨昨天初擬不分區名單，黨主席吳敦義自列不分區第8名，引發黨內大反彈。今早黨中央將再開會討論，再送下午中常會核備，名單已有所調整；目前中常會尚在進行，預計3點後才會結束。雖然全案 16日由中央委員投票後定案，有人揚言對吳敦義投反對票，但過去無翻盤案例。

據指出，吳自列第8名引發不少爭議，連日來部分中央委員揚言對吳投不同意票、縣市議會正副議長當面勸諫，也有卸任副主席層級大老今早與吳「溝通」，不過黨內挺吳派今天也到中常會遞連署書力挺吳進立院爭取龍頭，吳特地到大門外接見，還與支持者擁抱痛哭流涕。

國民黨下午2點開始中常會，送進去討論的不分區名單，前7名屬「專業組」依次是新北市黨部「受託」推薦的亞洲警察學會秘書長葉毓蘭列不分區第1名，其次排序是現任不分區立委曾銘宗、前立委李貴敏、八百壯士捍衛中華協會理事長吳斯懷、前立委鄭麗文、全國農田水利會長林文瑞、前台北護理健康大學人類發展與健康學院院長李玉嬋。

黨主席吳敦義原本自列政治組第1名，是全部名單第8名；不過下午送進中常會的名單，第8名成為前立委邱毅，其餘依次是屏東縣黨部主委廖婉汝、黨主席吳敦義、救國團主任葛永光太太車宜靜、台南市黨部主委謝龍介、台商代表溫玉霞、前立委翁重鈞、中常委張育美、前總統府發言人陳以信、前高雄縣立委吳光訓女兒吳怡玎、中常委李德維、護理師王桂芸、第20名為中常委曾文培。

吳敦義日前曾自評不分區若拿到14席，即屬「上策」；意即黨內估計安全名單以14名為分界。

(中時 )